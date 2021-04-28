Приходят, просят - какую вакцину против COVID-19 выбирают алматинцы

За минувшие сутки (27 апреля) в Алматы провакцинировано 5 958 человек. Из них 1 700 человек привились казахстанской вакциной QazVac (старое название - QazCovid-In). Как идет вакцинация в самом крупном мегаполисе страны, проверил корреспондент zakon.kz.

В Городской поликлинике №12 работа по вакцинации идет полным ходом. 8 бригад медиков в 2 смены ставят прививки в поликлиниках-филиалах, а также в двух ТРЦ (Esentai Mall, Forum) и Госмузее имени Кастеева. Есть выездные мобильные бригады.

Неважно, где вы делаете прививку - в поликлинике или ТРЦ, везде безопасно. И в ТРЦ, и в Музее, и в самих медорганизациях работают сотрудники городских поликлиник. Это подготовленный персонал, все прошли обучение. Есть медикаменты, начиная от кислородных подушек заканчивая препаратами против анафилактического шока. В составе бригад - врач-вакцинатор и медсестры. Помещения оборудованы согласно правилам, чтобы в случае ухудшения самочувствия после получения прививки незамедлительно оказать первую помощь, - сказала и.о. замглавврача Городской поликлиники №12, ответственная по вакцинации Гаухар Баимбетова.

На данный момент в ряде медицинских организаций есть выбор, какой вакциной привиться, казахстанской или российской.

Скажу, что конкретно по детскому отделению на Бухар жырау казахстанской вакциной привилось 7 человек , по второму отделению - 6 человек (на 27 апреля - Прим.Авт). Люди пока не знают, что уже поступила. Некоторые приходят, и врачи предлагают на выбор, какой вакциной хотят привиться - Спутником-V или QazVac. Кто-то осознанно хочет привиться именно казахстанской вакциной, с такой целью приходят. Никто никого не заставляет, люди сами выбирают, какой вакциной привиться. Никому не отказываем, если нет противопоказаний, любому обратившемуся проводим, - отметила врач-педиатр, иммунолог Светлана Постнова.

Прививку казахстанцам делают бесплатно в любой поликлинике или прививочном пункте, вне зависимости от прикрепления. Система такая: приходишь, заполняешь на регистратуре анкету со своими данными, потом идешь на осмотр терапевта, где замеряют сатурацию, давление, пульс, температуру, изучают наличие воспалительных процессов. Если все нормально, человека просят сделать выбор, какой прививкой вакцинироваться.

Уже в процедурном кабинете при пациенте открывают флакон, показывают, что сделают прививку именно ту, которую он хочет.

Всего по городу за период с 1 февраля по 27 апреля прививки получили — 194 106 алматинцев. На сегодняшний день в мегаполисе функционирует 210 пунктов, в которых задействовано 308 прививочных бригады медиков в количестве 1 197 сотрудников, 50 выездных мобильных бригад.

В целом по Казахстану на 28 апреля первую дозу вакцины получили 1 016 809 человек. Второй компонент вакцины получили 205 188 человек.

Альберт Ахметов