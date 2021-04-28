Нурсултан Назарбаев перечислил достижения Казахстана в период пандемии, сообщает zakon.kz.
Сегодня, когда весь мир проходит испытания, мы продолжаем развитие страны, модернизируем экономику. Смотрите, везде все останавливается. Мы возводим предприятия, возводим новый город, возводим казахстанскую Ривьеру на Каспийском море. Одна гостиница на 1000 человек лучше любой гостиницы, которая в мире есть. Лучше Антальи. Еще три таких комплекса и будет казахстанская Ривьера. Мы все это делаем в условиях пандемии. И это правильно, потому что завтрашний день наступит и мы будем готовы, - сказал Елбасы на XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана.
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