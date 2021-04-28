Какая погода ожидает жителей Алматы, Нур-Султана и Шымкента 1 мая 

Синоптики предоставили прогноз погоды на 29 апреля -1 мая в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, сообщает zakon.kz.

Нур-Султан

29 апреля переменная облачность, ночью и утром дождь. Ветер западный, северо-западный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 17-19 тепла.

30 апреляпеременная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2-4, днем 13-15 тепла.

1 мая переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 1-3, днем 14-16 тепла.

Алматы

29 апреля переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 29-31 тепла.

30 апреля переменная облачность, в конце дня дождь, гроза. Ветер ночью 0-5, днем 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 30-32 тепла.

1 мая переменная облачность, временами дождь, гроза, возможен град. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 19-21 тепла.

Шымкент

29 апреля небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 33-35 тепла.

30 апреля переменная облачность, днем дождь, гроза, возможен град. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 24-26 тепла.

1 мая переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 25-27 тепла.