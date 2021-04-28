Назарбаев предложил строить госполитику по-новому

На XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев предложил строить государственную политику и национальную идентичность по новым принципам, передает корреспондент zakon.kz.

Полагаю, что госполитика и новая идентичность нации должны быть выстроены в ближайшие годы в соответствии со следующими принципами. Первое - принцип казахстанского патриотизма, основанного на доверии, взаимодействии между государством и гражданами. При этом гражданский патриотизм должен укрепляться на основе горизонтального взаимодействия между индивидуумами, общественными объединениями, институтами гражданского общества, а также в рамках местного самоуправления. Мы многонациональны. В каждом селе и городе живут разные этносы, однако мы один народ - казахстанский. Чего только не бывает: и хорошее, и плохое. Из-за мелких стычек молодежи создавать межнациональную проблему... Здесь, я думаю, роль Ассамблеи очень важна, потому что во всех областях есть центры, уважаемые старейшины, которые могут вмешаться и поставить на место, - сказал Назарбаев.

По его словам, у казахов всегда было так, что какие-то острые вопросы решали аксакалы, поэтому следует и дальше работать в этом направлении.

Второе - принцип гражданского равноправия. Он должен быть основан на равенстве возможностей граждан и равенстве всех перед законом. В качестве инструмента реализации этих задач необходимо использовать формулу: "ответственное государство, ответственное общество, ответственный человек". Я не забываю повторять английскую установку о том, как работают закон и порядок. Закон будет работать в том случае, если есть порядок, а порядок будет в стране, если работает закон. Это формула и обязанность государства обеспечивать закон, ответственность общества быть законопослушными. Надо детей учить, что надо быть законопослушными, чтобы они были успешными в жизни, чтобы не провалился. Надо говорить, провожая детей в школу, что люди разной национальности, разного цвета кожи. Все, когда они выросли, чтобы каждый был человеком. У нас общие чувства, общие чаяния, мысли, - подчеркнул Елбасы.

Третий принцип - принцип объединяющей роли государственного языка.

Пусть не подумают, что я педалирую эту тему. Исторически так. Сегодня казахский этнос занимает в стране более 70%. Это процесс естественный во всех странах мира, и у нас так же. Желание, стремление понять казахский язык, изучить его, прекрасно, и мы должны его поддерживать и поощрять везде и всюду. АНК в этом деле отводится особая роль. В зданиях, помещениях, построенных во всех областях Домах дружбы это происходит. Сколько молодых людей получили путевку в жизнь в АНК. Именно ассамблея научила их знанию госязыка и их деловым качествам, - сказал Первый Президент РК.

Он назвал имена Ирины Тухватулиной, Натальи Дементьевой, Максима Споткая, Максима Рожина, добавив, что сегодня эти люди работают на ответственных должностях, владеют и государственным языком, и русским. Назарбаев посоветовал зайти на их страницы в соцсетях и убедиться, как казахи всей душой полюбили этих людей.

Четвертое - единство в многообразии, которое у нас сегодня активно дополняется принципом интеркультурализма. Сегодня это общемировая тенденция. Она означает, что на первый план выходит объединяющие интересы и позитивное взаимодействие между представителями различных этносов. Что такое объединяющие интересы – мы хотим, чтобы страна была богатая, от этого станет богаче каждая семья, чтоб у нас был достаток, крыша над головой, у нас была работа, чтобы наши дети могли получить хорошее образование и учились в хороших вузах. Это простой набор человеческих потребностей, - указал он.

На его взгляд, из этих объединяющих интересов вызревают общие цели по укреплению страны и развивать ее богатство, защищать.

Пятым принципом является модернизация нации. Неустанное приращение нашими гражданами таких качеств как образованность, трудолюбие, профессионализм, дисциплина, ответственность, честность, справедливость полностью отвечает сегодняшним задачам. Кажется банальным, что мы это повторяем, но никуда не деться от этого, эти качества нужны всегда. Ассамблее следует взять эти принципы за основу при определении стратегии дальнейшей работы, - поручил Назарбаев.

Оксана Скибан, Нур-Султан