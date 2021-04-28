Токаев пригрозил строгим наказанием за попытки дестабилизации порядка

Безответственные люди, которые призывают к дестабилизации и нарушению порядка, будут привлечены к строгой ответственности. Об этом в ходе 29 сессии АНК заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

Глобальный мир стремительно меняется и вступил в период трансформации. Наступает совершенно новая реальность в политике и экономике, в общественной жизни и технологическом развитии. В различных регионах планеты обостряются противоречия, появляются ксенофобские настроения. Эти вызовы становятся все более опасными для благополучия государств, особенно в условиях массивной атаки коронавируса, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, на фоне геополитической нестабильности в мире повышенное и практическое значение приобретает глубокая и яркая речь Елбасы.

Он добавил, что, несмотря на ситуацию в мире, Казахстан обладает очевидным запасом прочности, экономическим потенциалом, благодаря которому Правительство смогло оказать помощь огромному количеству людей.

Президент напомнил, что по инициативе Первого Президента и партии "Нур Отан" была оказана помощь малоимущим семьям в рамках акции "Біз біргемыз".

Опыт Казахстана в сфере межэтнической, межрелигиозной политики широко признан и востребован на международном уровне, о чем свидетельствует регулярное проведение в нашей стране съездов лидеров мировых и традиционных религий, а также других международных форумов. Мы по праву гордимся нашей стабильностью, о чем сегодня убедительно сказал Нурсултан Назарбаев. Действительно, нестабильность - это конфликты, причем кровопролитные конфликты. Это горе сотен тысяч людей. Поэтому тех безответственных людей, которые призывают к дестабилизации, к нарушению порядка мы в соответствии с нашим законом и международными обязательствами будем привлекать к строгой ответственности, — заявил Токаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан