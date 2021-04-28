Дуров рассказал, когда в Telegram появятся групповые видеозвонки

Павел Дуров сообщил, когда в мессенджере Telegram появится функция групповых видеозвонков, передает zakon.kz.

Как написал сооснователь сервиса в своем официальном канале, это случится в мае.

По словам Дурова, в групповых звонках будет все, что пользователи ждут "от современного инструмента видеоконференцсвязи, но с пользовательским интерфейсом на уровне Telegram".

Он отметил, что в таких звонках будет присутствовать возможность демонстрировать свой экран, шифрование и шумоподавление, а пользоваться ими можно будет как с компьютеров, так и с планшетов и мобильных телефонов.

Дуров анонсировал появление функции групповых видеозвонков еще в апреле 2020 года, однако сроки он тогда не назвал. В декабре 2020 г. Telegram запустил возможность создания голосовых чатов, а в августе прошлого года в мессенджер добавили функцию видеозвонков.