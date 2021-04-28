Массовая вакцинация отечественным препаратом QazCovid-in стартовала в Акмолинской области

В регионе продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции. Теперь на очереди казахстанская вакцина QazCovid-in (QAZVAC), 2000 доз которой поступили в Акмолинскую область на днях, сообщает zakon.kz со ссылкой на управление внутренней политики.

Сегодня отечественную вакцину первыми в регионе получили заместитель акима Акмолинской области Канат Идрисов и проректор по социально-культурному развитию Кокшетауского государственного университета имени Шокана Уалиханова Галым Байтук.

Напомним, что инактивированный препарат разработан на основе вируса, нейтрализованного под воздействием химических веществ. Процесс доставки не требует сложных холодильных установок и транспортируется при температуре плюс 2-8 градусов.

По словам заместителя акима региона Каната Идрисова он сам полгода назад переболел Covid-19.

Для себя сразу решил получить именно отечественную вакцину. Один из методов, призванных остановить пандемию, – это вакцинация. Ограничительные меры, к сожалению, не дают должных результатов, идет рост заболевания. Причем коронавирусная инфекция проходит волнообразно, появляются новые штаммы. Считаю, массовая вакцинация просто необходима, - рассказал заместитель руководителя области.

Казахстанский продукт поддержал и проректор по социально-культурному развитию КГУ Галым Байтук.

Прошлым летом я переболел коронавирусной инфекцией. Это тяжелая болезнь. Сами знаете какая ситуация сейчас творится в Индии. Мне предлагали препараты других стран, но ждал именно нашу вакцину. Чувствую себя отлично. Галым Байтук

По словам заместитель главного врача Акмолинской областной многопрофильной больницы Райхан Мукатовой не стоит боятся симптомов после получения прививки.

Это вакцина сделана на основе коронавируса. Я лично изучила исследования многих ученых и просмотрела различия векторных вакцин (Спутник-V) от инактивированных. Все в первую очередь зависит от иммунитета, который вырабатывается не через один день. Мы видим насколько это тяжело – болеть коронавирусом. Знаю одно – вакцина нужна. руководитель амбулаторно-поликлинической помощи областной многопрофильной больницы Райхан Мукатова

К слову, сегодня в области развернуто 87 прививочных пунктов. Первый компонент получили 25 262, второй компонент – 7404 человек.