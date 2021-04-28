Елбасы посоветовал всем посетить Туркестан

На XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана Первый Президент РК - Елбасы, председатель АНК Нурсултан Назарбаев посоветовал увидеть новый Туркестан, в котором началась новая эра после принятого решения о создании Туркестанской области, сообщает zakon.kz.

Прошло чуть больше двух лет. Вот за это время, если кто не был, посмотрите. Выстроился новый город следом за Астаной. Это стало еще одним свидетельством возможностей нашей страны. Все люди, кто бывает там, восхищаются. Это центр культуры, это центр республики. Еще один цветущий город на юге страны. По итогам прошедшего недавно по моей инициативе Саммита тюрксовета, обновленный город Туркестан объявлен духовной столицей всего тюрского мира. Нурсултан Назарбаев

Под председательством Главы государства состоялась XXIX сессия Ассамблеи народа Казахстана "30 лет единства, согласия и согласия". В работе сессии под председательством Первого Президента РК - Елбасы, Председателя АНК Нурсултана Назарбаева участвовали глава государства Касым-Жомарт Токаев и более 550 человек в онлайн-формате. Среди них - члены Ассамблеи из всех регионов, председатели республиканских и региональных этнокультурных объединений, депутаты Парламента, руководители центральных исполнительных органов, политических партий, религиозных объединений, представители НПО, научной, творческой интеллигенции и СМИ. В ходе сессии Елбасы поставил перед Ассамблеей конкретные задачи по дальнейшему укреплению общественного согласия и национального единства. На сессии выступили члены АНК, руководители этнокультурных объединений, делегаты из регионов, представители рабочих, спорта, гражданского общества, молодежи и другие участники.