Казахстан и Россия приняли Комплексную программу экономического сотрудничества на 2021-2025 годы

Премьер-министр РК Аскар Мамин в рамках визита в город Казань Российской Федерации провел переговоры с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего наращивания двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической, геологической сферах, а также промышленной кооперации, АПК, рационального использования и охраны водных ресурсов трансграничных рек. Рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия в формате Евразийского экономического союза.

Особое внимание уделено совместным мерам по борьбе с распространением COVID-19 и нивелированию последствий пандемии для экономик двух стран.

По итогам переговоров в присутствии Глав Правительств двух стран подписан следующий ряд документов:

комплексная программа экономического сотрудничества на 2021-2025 годы между правительствами РК и РФ;

соглашение о сотрудничестве в сфере геологического изучения месторождений полезных ископаемых на территориях РК, РФ и иностранных государств между АО "Казгеология" и АО "Росгеология";

соглашение о намерениях по реализации проектов в области совместной деятельности по геологоразведке и разработке месторождений углеводородов на территории РК;

дорожная карта реализации проекта "Производство бутадиена и производных в РК";

рамочный договор по вопросам управления проектом "Бутадиен";

меморандум о взаимопонимании между "KIDF Management company" Ltd, Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и "Mubadala Investment Company";

меморандум о создании Евразийской биржи юниорских компаний по твердым полезным ископаемым.

В рамках визита в Казань премьер-министр РК А.Мамин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.