Казахстан и Россия приняли Комплексную программу экономического сотрудничества на 2021-2025 годы

Премьер-министр РК Аскар Мамин в рамках визита в город Казань Российской Федерации провел переговоры с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.
Стороны обсудили вопросы дальнейшего наращивания двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической, геологической сферах, а также промышленной кооперации, АПК, рационального использования и охраны водных ресурсов трансграничных рек. Рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия в формате Евразийского экономического союза.
Особое внимание уделено совместным мерам по борьбе с распространением COVID-19 и нивелированию последствий пандемии для экономик двух стран.
По итогам переговоров в присутствии Глав Правительств двух стран подписан следующий ряд документов:
В рамках визита в Казань премьер-министр РК А.Мамин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.
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