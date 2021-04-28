В Казахстане вакцинирован миллионный человек

В кампании по вакцинации населения от коронавирусной инфекции пройден знаковый рубеж – провакцинировался миллионный житель страны, сообщает zakon.kz.

Сержант контрактной службы Министерства обороны получила прививку в своей медчасти, передает МИА "Казинформ".

Баян Жотанова экономист- старший специалист финансово-экономического отдела Алматинской РЭЧ МО РК. Как и все ее сослуживцы, прививку от коронавирусной инфекции получила в Алматинской военной поликлинике №3626.

Я решила обезопасить себя от этой инфекции. И когда я узнала, что являюсь миллионным гражданином привитой от коронавируса, конечно, была не только удивлена, но и рада этому. Для меня это стало хорошей новостью в преддверии праздника Дня защитника отечества. Баян Жотанова

На базе гарнизона на сегодня провакцинировано три тысячи человек. Для полного охвата Алматинского регионального гарнизона созданы и другие мобильные группы.

На сегодняшний день вакцинацию у нас в гарнизоне проходят массово и с большим желанием. Ежедневно получают вакцину 300 человек. Это те военнослужащие, которые сами желают привиться. Они организованно прибывают на процедуру с соблюдением всех санитарных норм. Ежедневно к нам привозят около трехсот доз вакцины, мы их все охватываем, так как, наш гарнизон большой. С 10 апреля мы уже охватили 70% гарнизона. начальник медицинской службы Алматинского регионального гарнизона, подполковник Аскар Рысбаев

Он отметил, что процесс вакцинации продолжается. Прививка вторым компонентом в Алматинском региональном гарнизоне начнется 1 мая.

За минувшие сутки (27 апреля) в Алматы провакцинировано 5 958 человек. Из них 1 700 человек привились казахстанской вакциной QazVac