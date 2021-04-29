Шум и крысы - жители поселка в СКО жалуются на соседство с элеватором

Жители поселка Смирново Северо-Казахстанской области жалуются на постоянный шум Власти района давно обещают разобраться с проблемой, передает Almaty.tv.

Вот, что ответили в региональной палате предпринимателей:

Экспертами лаборатории филиала Центра национальной экспертизы, Комитета здравоохранения в присутствии уполномоченных государственных органов, жителей села, работников ТОО "Ертегі", а также Палатой предпринимателей был осуществлен выезд. Специалистами лаборатории проведены соответствующие экспертизы. Буквально вчера они выдали протоколы исследований. Согласно данным протоколов, превышение вредных веществ, а также превышение уровня шума на жилую зону не установлено. руководитель отдела Региональной палаты предпринимателей Айдос Кенбеилов

Жителей такой ответ не устроил. Они полны решимости обратиться в вышестоящие инстанции.

Я не говорю: "закрывайте элеватор", - это рабочие места для людей, но надо учитывать и мнение населения. жительница поселка Смирново Багдат Турсынбаева