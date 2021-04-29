Врач назвала наименее вредный алкогольный напиток

Врач-диетолог Ольга Шмелева рассказала, что вино является наименее вредным алкогольным напитком, сообщает zakon.kz со ссылкой на НСН.

Специалист объяснила, что в вине содержится мало калорий.

Самым лучшим вариантом можно назвать красное сухое и белое сухое вина. Однако первое даже лучше, так как в нем содержатся еще и антиоксиданты, — уточнила эксперт.

У жителей Италии и Франции, регулярно пьющих именно такие вина, медики фиксируют более качественный холестериновый обмен. Также у этих людей выше уровень продолжительности жизни.