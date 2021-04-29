Турция напомнила США о геноциде индейцев, черных рабов и половины стран мира

В ответ на признание президентом США Джозефом Байденом геноцида армян в Османской империи, турецкое издание Clash Report припомнило массовое истребление людей американцами, начиная с 1800 года, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.
Издание начало отсчет с 1800 года, когда началось истребление коренного населения Америки — индейцев. Всего тогда уничтожили порядка 70 миллионов человек.
Затем Вашингтону припомнили истребление чернокожего населения в начале XIX века и филиппинцев во время войны на рубеже XIX и XX веков.
В 1945 году, как отмечено в публикации, США сбросили атомную бомбу на Хиросиму и Нагасаки, затем убили четыре миллиона человек в Корейской войне. Им припомнили также удар по Ирану и Гватемале, вторжение в Панаму, войну во Вьетнаме и в Афганистане, Сирийскую войну и многие другие военные конфликты.
В общей сложности, по подсчетам турецкого СМИ, жертвами агрессии США за 300 лет стали почти 1,2 миллиарда человек.
Статистика опубликована в Twitter издания.
Washington yaptığı tanımlamayla, Türk diplomatların ve ailelerinin hedef alınmasının önünü açmış, bu cinayetleri işleyeceklerin cezasız kalacağını ilan etmiştir. Bu yalnızca Türkiye’ye yönelik değil, ABD’nin hasım gördüğü tüm ülkelere yönelttiği bir tehdittir. pic.twitter.com/2PwDiH7MyB— Clash Report (@clashreport) April 26, 2021
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