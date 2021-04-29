Наезд на девочек в Алматинской области: дело передано в суд

Дело о наезде на девочек в Алматинской области передано в суд, передает zakon.kz.

2 марта этого года в Алматинской области 54-летний водитель в пьяном состоянии совершил наезд на 4-х школьниц. Им было 8-9 лет.

В результате ДТП 3 девочек были госпитализированы в больницу. Позже двое скончались от полученных травм.

Было начато досудебное расследование по статье "Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.

Водитель был взят под стражу, проведены все необходимые следственные действия и экспертные исследования.

И вот 28 апреля прокуратура Енбекшиказахского района направила уголовное дело с обвинительным актом в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алматинской области.

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