Где в Казахстане проживают любители молока

Главные любители молока в Казахстане живут на севере, а меньше всего молочных продуктов потребляют в южном мегаполисе, сообщает zakon.kz.

По данным Energyprom.kz, почти три четверти производства молока и сливок приходятся лишь на 4 региона: Северо-Казахстанскую (45,7 тыс. тонн), Алматинскую (27,5 тыс. тонн), Акмолинскую (21,9 тыс. тонн) и Костанайскую (17 тыс. тонн) области.

За 2020 год каждый казахстанец в среднем употребил 259,4 литра молока и молочных продуктов. Наибольшие объемы потребления отмечены в Акмолинской области, где на каждого жителя пришлось в среднем 320,6 литра за год, следом идут Восточно-Казахстанская (299,7 литра на душу населения) и Карагандинская (298,7 литра на душу населения) области, - говорится в исследовании.

Меньше всего молока и молочных продуктов потребляют жители Шымкента — 165,7 литра в среднем на душу населения в год.

Стоит отметить, что цены на молочные продукты по итогам марта 2021 года увеличились за год на 8,2%.