Кабинеты робототехники открыли в поселке Аксу

В поселке Аксу Акмолинской области состоялось открытие кабинетов робототехники в общеобразовательных школах №1 и №2, сообщает zakon.kz.

Спонсорскую помощь в приобретении специализированных оборудованных кабинетов оказала компания АО "ГМК Казахалтын". Общая стоимость кабинетов робототехники составила 10 млн тенге. Каждый кабинет рассчитан на 14 учеников. Кабинеты полностью укомплектованы всей необходимой техникой, конструкторами, роботами, 3D принтером, программным обеспечением и соответствующей специализированной мебелью.

Компания, инвестируя в образование детей, инвестирует в будущее нашей страны. В этом году мы намерены оснастить подобным оборудованием все школы в поселках Аксу, Бестобе и Жолымбет, где живут и работают наши сотрудники и расположены наши рудники, - сказал Гани Сагиев, заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами и социальным вопросам АО "ГМК Казахалтын".

В церемонии открытия приняли участие аким города Степногорск Баяхметов Е.Е., аким поселка Аксу Смагулов М.И., заместитель генерального директора АО "ГМК Казахалтын" Сагиев Г.Т., а также представители отдела образования и местного сообщества.

Открытие кабинетов робототехники в школах поселка Аксу стала возможной благодаря активной политике социальной ответственности компании АО "ГМК Казахалтын", инициировавшей и конструктивно поддерживающей совместную деятельность Рабочей группы в составе представителей местного сообщества Аксу и представителей местных исполнительных органов.