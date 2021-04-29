Экс-президент России удивил своими музыкальными предпочтениями

Дмитрий Медведев, экс-президент России, ныне зампредседателя Совета безопасности рассказал, какую музыку любит слушать, передает zakon.kz.

Выяснилось, что Медведев больше всего любит слушать классику, джаз и тяжелый рок. Но в тоже время пытается следить и за современными тенденциями в музыке.

Что-то мне нравится, что-то мне совсем не близко. Я, наверное, разочарую многих, но ни рэп, ни хип-хоп меня не цепляют. Наверное, это связано с какими-то поколенческими проблемами, - сообщил Медведев в ходе прямого эфира.

Тем не менее, он добавил, что все-таки слушает современную музыку.