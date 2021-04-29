Курс доллара снизился еще на 1,5 тенге

29 апреля 2021, 11:16
Фото: express-k.kz

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 427,81 тенге, снизившись на 1,49 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 427-428,5 тенге, евро – 518-521 тенге, рос. рубль - 5,73-5,82 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 29 апреля.

Июньские фьючерсы на нефть WTI повысились на 0,22%, составив $64,00 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне выросли на 0,24% — до $66,94 за баррель.


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