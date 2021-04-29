Опасные преступники порезали себя в колонии Туркестанской области

Шестеро осужденных за убийство, разбой и наркоторговлю порезали себя в знак протеста, сообщает zakon.kz.

В официальном Telegram-канале КУИС МВД РК отмечают, что это произошло в колонии Туркестанской области.

‎Ряд осужденных лиц, отбывающих наказания в строгих условиях содержания, выразил недовольство на законные требования сотрудников УИС, с использованием нецензурной брани, в знак протеста, умышленно нанес себе телесные повреждения. Им незамедлительно была оказана медицинская помощь сотрудниками колонии. Состояние здоровья удовлетворительное, в госпитализации не нуждаются, - прокомментировал начальник Департамента уголовно-исполнительной системы по Туркестанской области, Абдранбаев Талгат.

Также он отметил, что осужденные в учреждении характеризуются отрицательно, негативно настроены к законным действиям администрации учреждения и не желают встать на путь исправления.

Инициатором выступил 28-летний осужденный, приговоренный к 10 годам лишения свободы по статье 297 ч.3 п.1,3 (Незаконное хранение, изготовление и сбыт наркотических средств) Уголовного кодекса РК, - говорится в сообщении.

Данный факт зарегистрирован, проводится служебное расследование.