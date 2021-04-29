Наркокурьершу с 300 дозами героина поймали по пути в Туркестан

300 доз героина изъяли полицейские у пассажирки автобуса в Туркестанской области, передает zakon.kz.

Ранее к оперативникам поступила информация о том, что неизвестные занимаются незаконным хранением и перевозкой наркотиков. Они сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям по задержанию подозреваемых лиц.

Так, на трассе Шымкент-Самара полицейские остановили автобус, ехавший по маршруту Алматы-Туркестан. Подозрение вызвало поведение одной из пассажирок. При обыске оперативники изъяли из сумки подозреваемой полиэтиленовый пакет с содержимым, похожим на наркотическое средство.

Согласно заключению экспертов, изъятое вещество - героин общим весом около 60 грамм. Данный вес является особо крупным размером, из которого можно изготовить до 300 доз.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 297 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта".

Ведется досудебное расследование. Подозреваемая находится под стражей.