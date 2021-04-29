Два млрд тенге нанесла ущерб государству ОПГ в Павлодаре

В Павлодаре изобличена ОПГ, нанесшая ущерб государству в сумме более 2 млрд тенге, сообщает zakon.kz.

Начато досудебное расследование в отношении ОПГ, которая подозревается в том, что занималась выпиской счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров.

Незаконная деятельность осуществлялась от имени 17 подконтрольных фиктивных предприятий.

Государству от противоправной деятельности ОПГ причинен ущерб в сумме более 2 млрд тенге, - сообщили ДЭР по Павлодарской области.

Постановлением специализированного следственного суда Павлодара в отношении организатора и участников санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей".

Проводятся следственные мероприятия.