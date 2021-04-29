Убийство таксиста в Актобе: подозреваемый попадал в поле зрения полиции четыре раза

В Актюбинском областном суде прокомментировали публикацию одного из СМИ, в котором утверждалось, что подозреваемый в убийстве таксиста "неоднократно совершал кражи, однако суды постоянно оставляли его на свободе", передает zakon.kz.

В суде подчеркнули, что при принятии решений по ранним делам суды исходили из требований действующего законодательства и назначали наказание с учетом возраста подозреваемого, раскаяния, возмещения им ущерба и состояния здоровья.

Сообщается, что подозреваемый в убийстве ранее привлекался к ответственности четыре раза.

Так, постановлением суда от 12 июля 2018 года несовершеннолетний Федоренко был освобожден от уголовной ответственности по факту грабежа (ст.191 ч.2 п.3) УК) в связи с примирением с потерпевшим.

Согласно требованиям закона (ст.68 ч.2 УК) несовершеннолетние, впервые совершившие тяжкое преступление, не связанное с причинением смерти или тяжкого вреда здоровью, могут быть освобождены от уголовной ответственности, если они примирились с потерпевшим. Федоренко впервые привлекался к уголовной ответственности, на момент преступления ему было 16 лет. Потерпевшая сторона просила прекратить дело в связи с полным возмещением ущерба, - сообщили в суде.

На основании изложенного и ст.68 УК, уголовное дело в отношении Федоренко было прекращено.

Следующий эпизод разрешился 6 августа 2020 года. Федоренко был освобожден от уголовной ответственности за попытку кражи строительной бадьи, стоимостью 20 000 тенге (ст.24 ч.3, 188 ч.2 п.1 УК), в связи с примирением с потерпевшим.

Указанное преступление относится к категории средней тяжести. По закону, в случае примирения с потерпевшим по делу о преступлении средней тяжести суд обязан освободить подсудимого от уголовной ответственности (ст.68 ч.1 УК). В связи с чем, поскольку ущерб был возмещен и стороны примирились, Федоренко освобожден от ответственности, - говорится в сообщении.

Год спустя, 18 января 2021 года, суд назначил Федоренко наказание в 3 года 6 месяцев ограничения свободы. В этот раз за совершение вымогательства и кражи (ст.194 ч.2 п.п.2),3), 188 ч.3 п.3) УК).

По данному делу между прокурором и подсудимым с согласия потерпевших было заключено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. По условиям соглашения прокурор ходатайствовал назначить Федоренко наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы. По закону, суд не вправе назначить более строгое наказание, чем предусмотрено процессуальным соглашением. В связи с чем, Федоренко было назначено 3 года 6 месяцев ограничения свободы, - пояснили в Актюбинском областном суде.

1 февраля 2021 года, Федоренко был осужден к 4 годам ограничения свободы за кражу (ст.188 ч.3 п.2 УК).

Это преступление совершено Федоренко до вынесения приговора от 18 января и осуждения к ограничению свободы. Поэтому назначать более строгое наказание, чем ограничение свободы, не имелось оснований. При назначении наказания суд учел признание вины и раскаяние, возраст (20 лет). А также, что Федоренко состоит на учете с диагнозом "Легкая умственная отсталость на уровне легкой дебильности", - отметили в суде.

В связи с этим, Федоренко было назначено 4 года ограничения свободы.

Приговоры суда вступили в законную силу.

24 апреля стало известно о том, что в Актобе задержали двоих подозреваемых в убийстве таксиста, которые спровоцировали на его авто несколько ДТП.

По данным полиции, в автомобиле в алкогольном опьянении находились двое мужчин, одному из которых 19, другому 37 лет. Проверка по базе показала, что автомобиль принадлежит другому человеку. Во время осмотра автомобиля у полицейских вызвали подозрения бурые пятна на руле и поликах. Пятна были также на накидках заднего сиденья, а позже в салоне сотрудники полиции обнаружили окровавленный нож.

После этого один из задержанных признался, что несколько они совершили убийство водителя и угнали данный автомобиль. Досудебное расследование проводится по части 2 статьи 99 "Убийство" и части 3 статьи 192 "Разбой" Уголовного кодекса РК.

Подозреваемые в совершении преступления водворены в изолятор временного содержания.