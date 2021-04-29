Больные коронавирусом посещают общественные места в Нур-Султане

Амбулаторные пациенты с коронавирусом продолжают нарушать карантин и посещать общественные объекты в Нур-Султане, сообщила на брифинге главный государственный санитарный врач города Нур-Султан Сархат Бейсенова, передает корреспондент zakon.kz.

Основными причинами продолжающейся регистрации коронавирусной инфекции являются несоблюдение жителями карантинных мероприятий, а именно посещение мест массового скопления людей, неношение масок, а также одной из причин является несоблюдение режима домашнего карантина как амбулаторными больными, так и лицами, находящимися в близком контакте. Несмотря на запрет, они нарушают домашний карантин, что подтверждается посещением ими объектов, участников проекта Ashyq, по которому только в апреле месяце выявлено 736 нарушителей домашнего карантина, из них 299 больных и 437 контактных лиц, — сказала Сархат Бейсенова.

Ранее она сообщала, что эпидемиологическая ситуация по заболеваемости Covid-19 в Нур-Султане остается нестабильной, и уже 1,5 месяца город находится в "красной" зоне. В день регистрируется от 300 до 600 случаев Covid-19.

По ее словам, с начала текущего года число заболевших по городу превысило 26 тыс., с начала пандемии зарегистрировано 44 562 случая, из них 29 338 – с симптомами, 15 224 бессимптомных случаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан