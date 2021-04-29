Флойд Мейвезер решил вернуться на ринг и назвал дату боя

29 апреля 2021, 12:36
Фото: Instagram

Непобежденный боксер Флойд Мейвезер-мл заскучал по боксу и решил вернуться на ринг. Он уже определился с датой поединка, передает zakon.kz.

Ранее спортсмен хотел выйти на ринг 20 февраля, но бой сорвался из-за новой волны пандемии коронавируса. Однако, теперь известна новая дата. Мейвезер сообщил, что бой с с YouTube-блогером Логаном Полом пройдет 6 июня на Hard Rock Stadium в Майами (Флорида, США).

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather)

Крайний раз Мейвезер выходил на ринг 31 декабря 2018 года. Это тоже был выставочный бой против японца Тенсина Насукаву.


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?