Как можно пострадать на пикнике 

Отправляясь на пикник всегда будьте предельно внимательными, сообщает zakon.kz.

Очень важно обеспечить достаточную безопасность того места, где происходит приготовление шашлыка.

Обязательно использовать безопасные мангалы, обязательно пользоваться безопасными средствами для розжига, не вспыхивающими, а слаботлеющими, с низкой интенсивностью горения.

В процессе розжига необходимо исключить присутствие детей. Нахождение детей рядом с открытым огнем всегда несет большую опасность. Они могут соприкоснуться с горячей поверхностью или опрокинуть мангал.

На пикнике часто встречаются порезы при контакте с острыми предметами, битым стеклом, кусками арматуры. Часто их встречают в не приспособленных для пикников местах, а вот в специальных зонах для отдыха такие опасности минимизированы.

Вследствие употребления алкогольных напитков могут возникнуть проблемы со здоровьем. Необходимо помнить про высокие температуры и водно-питьевой режим. Пить воду необходимо тогда, когда появились малейшие признаки жажды, - сообщает РИА Новости.