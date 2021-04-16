Группа молодых людей из Актау получила вакцину

16 апреля 2021, 13:20
Фото: pixabay.com

Сегодня специалисты "Актауского городского Центра общественного развития" акимата города Актау получили вакцину против короновируса “Спутник-V".

Пройдя первичное обследование у врача и не имея противопоказаний молодые люди получили вакцину. Затем около 30 минут были под присмотром врача. По их словам самочувствие у них хорошее и нет никого отрицательного эффекта. Чепез 21 день они получат второй компонент вакцины.

Отметим, что Мангистауская область вошла в "желтую" зону. В связи с этим, вышло новое постановление главного санитарного врача. С 17 апреля в регионе будут ужесточены карантинные требования.


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