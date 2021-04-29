Найденный детеныш тюленя выпущен на волю в Каспийское море 

28 апреля на острове "Кулалы" в Каспийское море был выпущен детеныш тюленя "Pusa caspica", занесенного в Красную книгу Казахстана, сообщает zakon.kz.

Он был обнаружен в тяжелом состоянии в конце марта. По словам очевидцев, он находился там два дня. Его вес составлял чуть более 4 кг (при норме 10-12 кг).

Полное восстановление животное проходило в Центре изучения и реабилитации каспийского тюленя (ЦИРКТ) в городе Актау, где были проведены все необходимые ветеринарные и реабилитационные мероприятия.

28 апреля в рамках операции "Бекіре" только за сутки пограничниками из браконьерских сетей выпущены в естественную среду обитания 6 тюленей и большое количество рыб осетровой породы.

Браконьеры вылавливают тюленей для сбыта на черном рынке (100 гр. жира стоит 5000 тенге). Обращаем ваше внимание на заключение ученых Центрально-Азиатского института экологических исследований, что жир каспийского тюленя не обладает лечебными свойствами и представляет опасность для здоровья человека, - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

Тюлени играют уникальную роль в экосистеме Каспийского моря. Пограничная служба призывает всех бережно относиться к окружающей среде.

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