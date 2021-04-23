С 26 апреля в местах общественного питания запустят мобильное приложение Ashyq

Проведен мониторинг мест общественного питания по внедрению мобильного приложения "Ashyq".

Мероприятие прошло с участием заместителя руководителя управления предпринимательства и торговли Мангистауской области Муканбетжана Кобегена. Преимущества мобильного приложения направлены на снижение риска распространения коронавирусной инфекции у субъектов предпринимательства. В ходе мониторинга была проведена проверка кафе "Fistashka", "Ali Baba", "Barashka".

На телефон посетителя необходимо скачать мобильное приложение "Ashyq", зарегистрировать его по номеру телефона, ввести ИИН и отсканировать QR-код учреждения. Вы также должны отсканировать QR-код на выходе. Он показывает, инфицирован человек или нет. QR-код присваивается только субъекту предпринимательства. Предприниматели, участвующие в проекте, могут использовать свои QR-коды, получив их через платформу InfoKazakhstan.kz. В целом QR-код показывает 4 статуса: зеленый, синий, желтый и красный, - сообщил заместитель руководителя Управления торговли и предпринимательства Мангистауской области Муканбетжан Кобеген.

По словам специалистов, с 26 апреля в местах общественного питания по региону будет полностью запущено мобильное приложение "Ashyq".