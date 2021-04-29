Bank RBK предлагает лучшие на рынке проценты по сберегательным депозитам

Лучшие ставки при открытии вклада как в отделении, так и онлайн предлагает Bank RBK. Депозит Safe без пополнения от Bank RBK предусматривает сразу 13,6% вознаграждения при открытии на год и 11,3% — на два года.

Вклад Grand от Bank RBK допускает пополнения, ставки по нему — также максимальные в секторе: 11,8% на год и 9,5% — на два года.

Вклады населения к весне достигли уже 11,33 трлн тг — на 4,1% больше, чем месяцем ранее, и сразу на 19% больше, чем год назад. В совокупном портфеле вкладов БВУ РК розничные депозиты составили 51,3%, преобладая над корпоративными.

Самые выгодные вклады — сберегательные: если по гибким вкладам ставки держатся в районе 8%–9% годовых, то по сберегательным с фиксированным сроком можно получить заметно больше. Сберегательные вклады населению предлагают 13 БВУ, наиболее выгодные сберегательные депозиты без пополнения — 10 БВУ. Из них в 6 БВУ можно открыть депозит онлайн. Предлагаемые банками сроки варьируются от 3 до 36 месяцев. В обзоре мы рассмотрели ставки по вкладам на популярные сроки в 1 и 2 года.

При открытии вклада как в отделении, так и онлайн лучшие ставки предлагает Bank RBK: для депозитов без пополнения — 13,6% на год и 11,3% на два года (вклад Safe), для депозитов с возможностью пополнения — 11,8% на год и 9,5% на два года (вклад Grand).

При открытии вклада в отделении такие же высокие проценты, как у Bank RBK, предлагает Нурбанк, однако онлайн эти продукты недоступны.

Со своей стороны, Банк Хоум Кредит, напротив, предлагает аналогичные максимальные ставки именно при онлайн-открытии депозита, при этом при открытии вклада в отделении ставки будут уступать не только Bank RBK, но и двум другим фининститутам.

В целом, согласно рекомендациям Казахстанского фонда гарантирования депозитов, предельные ставки по сберегательным вкладам на апрель составляют для вкладов с пополнением 14% на год и 12,6% на два года, без пополнения — 12,3% на год и 11,1% на два года. На май ставки для вкладов на два года несколько ниже: 12,4% на непополняемые и 10,9% — на допускающие пополнение.

Для сравнения: по гибким вкладам максимальная ставка от КФГД — лишь 9%. Впрочем, для многих клиентов гибкий депозит со свободными пополнением и снятием средств до предельной суммы — наиболее комфортный вариант. Такие вклады предлагают практически все работающие с розничными клиентами банки на рынке РК.

К примеру, у лидирующего по условиям сберегательных депозитов Bank RBK есть также гибкий вклад Depositum, доступный в четырех валютах, с ГЭСВ до 9%.