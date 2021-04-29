Китай ввел уже почти 225 млн доз вакцины от COVID-19

В Китае по состоянию на 25 апреля было введено более 224,9 млн доз вакцины против COVID-19, сообщили в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.

С 24 апреля китайский фармацевтический гигант Sinopharm начал клинические испытания фазы 1 и фазы 2 своей новой рекомбинантной вакцины против COVID-19.

Препарат был разработан государственной биотехнологической корпорацией Китая /CNBG/, дочерней компанией Sinopharm в области биомедицинских исследований. 9 апреля текущего года вакцина получила разрешение на клинические тесты от государственного управления контроля над лекарственными средствами, - говорится в сообщении.

Это третья по счету вакцина-кандидат от COVID-19, которая была разработана CNBG и одобрена для испытаний на людях.