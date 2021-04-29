Крупную автомойку снесли по решению суда Алматы

Крупную автомойку снесли в Алматы. По сообщению Управления градостроительного контроля, "Автобаня #1" занимала земельный участок незаконно, передает zakon.kz.

После внеплановой проверки объекта по адресу микрорайон 1 дом 95А, было установлено, что собственник возвел крупные пристройки к существующему нежилому помещению размерами 22х9 метра, и 4х5 метров на земельном участке без правоустанавливающих документов.

По статье 319 КРКоАП "Незаконное строительство производственных, жилых, хозяйственных, гидротехнических или бытовых объектов без соответствующего права на землю" мы составили протокол и направили материалы в Специализированный межрайонный административный суд города Алматы. СМАС обязал собственника выплатить штраф и снести незаконно возведенное строение, - сообщили в управлении.

28 апреля сотрудники управления и Департамента юстиции, исполняя решение суда, произвели снос в принудительном порядке.