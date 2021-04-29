Мужчину посмертно осудили за изнасилование

Жителя Экибастуза посмертно признали виновным в изнасиловании малолетнего ребенка и освободили от ответственности, передает zakon.kz.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области сообщает, что в стадии предварительного следствия подозреваемый Б. умер, поэтому дело рассмотрено с участием его законного представителя.

По закону в отношении умершего дело может рассматриваться, если на этом настаивают его родственники в целях его реабилитации.

Дело было рассмотрено в закрытом судебном заседании. Отмечается, что вина подсудимого была доказана показаниями малолетней потерпевшей, свидетелей, заключениями экспертиз.

Прокурор просил признать Б. виновным в предъявленном обвинении и освободить от уголовной ответственности в связи с его смертью. Законный представитель подозреваемого и его адвокат просили оправдать и реабилитировать Б.

В итоге суд признал Б. виновным в совершении изнасилования малолетней и не стал назначать наказание в связи с его смертью.

Приговор не вступил в законную силу.