Вакцинировать и расширить перечень прививок. Очередные страшилки гуляют по Казнету

Казахстанцы в соцсетях рассылают сообщения о принудительной вакцинации и расширении перечня обязательных профилактических прививок, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Stopfake.kz, эту информацию опровергли в Министерстве здравоохранения РК.

В настоящий момент такого постановления правительства на обсуждении нет. Перечень обязательных профилактических прививок указан в Постановлении №612 от 24 сентября 2020 года. Согласно статье 77 Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения", граждане имеют право на информированное согласие или отказ от всех медицинских манипуляций, включая профилактические прививки, — отметили в ведомстве.

Читайте также:

Казахстанцам "запретили" выезжать за границу - комментарий МВД