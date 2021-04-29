Партнерство 2.0: курс на благосостояние партнеров BI Group

В Нур-Султане состоялся седьмой форум бизнес-партнеров BI Group. Мероприятие проходило в гибридном формате – онлайн и офлайн, с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических норм. Однако это не помешало профильным специалистам компании провести откровенный диалог с партнерами и предпринимателями из регионов.

Сегодня на встрече обсуждались вопросы о возможностях работы в современных условиях, новые проекты и планы на предстоящие годы.

Председатель Совета директоров BI Group Айдын Рахимбаев отметил, что в следующие 10-20 лет работы у холдинга будет еще больше. Поэтому компании нужны надежные бизнес-партнеры.

Сейчас мы строим 12 тыс. квартир в год, а будем строить в разы больше. От сдаваемых миллиона квадратных метров мы планируем через несколько лет дойти до 5 миллионов квадратных метров в год. Эти объемы невозможно будет реализовать без хороших партнеров, - отметил Айдын Рахимбаев.

За прошлый год компания построила в Казахстане более 200 км дорог, 1,8 млн квадратных метров жилья, спортивных объектов, административных зданий, госпиталей. Из этого объема новое жилье - 1,2 млн “квадратов”. И на этом холдинг не планирует останавливаться, а, наоборот, с каждым годом будет только увеличивать объемы строительства.

Я хочу напомнить, что вместе с вами мы строим счастье. Это наша миссия, и она не меняется, - обратился к участникам форума председатель правления BI Group Амангельды Омаров. - Спрос на жилье сейчас очень высокий. В этой ситуации нам важно иметь конкурентное преимущество. Поэтому было принято решение о сокращении сроков строительства. Мы организуем такую последовательность работ, которая сократит наши сроки еще на 2-3 месяца.

В этом году у холдинга стоит задача построить 2 млн квадратных метров жилья.

В основном мы работаем в ключевых городах Казахстана - это Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырау и Актау. Сейчас мы ищем и приглашаем партнеров в южные и западные регионы, где планируем наращивать объемы, - добавил управляющий директор по развитию бизнеса холдинга BI Group Расул Мустафин.

Он назвал три драйвера, по которым работает строительная отрасль: урбанизация, ипотечные займы и пенсионные накопления.

Одним из драйверов строительной отрасли является урбанизация. 20 лет назад доля городского населения в Казахстане составляла всего 40%, сегодня уже около 60% населения живет в городе. По прогнозам, эти показатели дойдут до 75%. Второй драйвер - это ипотека. Доля ипотечных займов в Казахстане растет. Как видно, есть показатель ипотечной закредитованности. В Казахстане, по расчетам BI Group, он составляет около 300 долларов, в то время как в соседней России равен 660 долларам. Поэтому есть потенциал к развитию. В целом этот сектор финуслуг вырос на 150% за последние пять лет. Третий драйвер - использование пенсионных накоплений. На апрель казахстанцами уже изъято 1,1 трлн тенге. По прогнозам, к концу года люди используют около 2 трлн тенге, 90% из которых пойдут на покупку недвижимости. Поэтому мы ожидаем, что граждане ежегодно будут обновлять и расширять свое жилье, - пояснил управляющий директор по развитию бизнеса холдинга BI Group.

Сейчас холдинг переходит от тендеров к долгосрочным проектам, чтобы партнеры могли на несколько месяцев вперед знать объемы своих работ и рассчитывать силы.

Именно поэтому холдинг работает над автоматизацией всех бизнес-процессов. Так, 70% команды пользуется площадкой BI Partners, где можно зарегистрироваться и принимать участие в тендерах и закупках. Долгосрочные договоры смогут получить только те компании, которые являются членами Совета бизнес-партнеров, в него входит уже 185 фирм.

После каждой сделки у нас в системе хранится история работ. Если партнер набирает выше 4 баллов, работает более трех лет, то попадает в шорт-лист и затем становится участником Совета бизнес-партнеров. Это основной костяк, с кем мы будем работать в приоритетном формате, - заверил директор Департамента по закупкам холдинга BI Group Дархан Шильдебаев.

Отличившимся компаниям, работающим с холдингом, по завершению мероприятия были вручены памятные подарки и награды.

Тамила Языкова, Нур-Султан