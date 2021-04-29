Пресс-секретарь Путина дал совет администрации Джо Байдена

29 апреля 2021, 18:52
Фото: РИА "Новости"/Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков дал совет администрации президента США Джо Байдена, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Вот эта фраза - хотим саммит, но Россия заплатит за все. Вот это "но" надо на какое-то время прекратить, - сказал он в эфире "Первого канала".

Он также выразил недоумение по поводу постоянного желания США призвать Россию к ответу.

Это любимое выражение. Иногда складывается впечатление, что они хотят, чтобы Россия платила цену просто за факт своего существования, - сказал представитель Кремля.

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