В Акмолинской области проинформировали об итогах работы Комиссии по земельной реформе

В Акмолинской области проинформировали об итогах работы республиканской Комиссии по земельной реформе, сообщает zakon.kz.

На прошлой неделе завершила свою работу республиканская Комиссия по земельной реформе. На последнем пятом заседании члены коллегиального органа обсудили один из основных вопросов - возможность передачи земель сельхозназначения в частную собственность. Об этом и др. вопросах, рассмотренных на заседаниях за этот короткий срок, сегодня на брифинге рассказал заместитель акима Акмолинской области Галымжан Абдыкаликов, передает управление внутренней политики.

По информации спикера, в составе комиссии были представлены три представителя от региона, которыми был внес ряд для законопроекта, разрабатываемого по итогам работы комиссии.

Также Галымжан Абдыкаликов отметил, что был принят ряд важных системных решений, которые окажут положительное влияние на развитие отрасли АПК.

Подробно заместитель акима Акмолинской области остановился на вопросах, вызвавших интерес у населения - предоставление земель сельскохозяйственного назначения иностранцам, открытие доступа для всех казахстанцев к данным земельного кадастра по землям сельхозназначения, находящимся в долгосрочной аренде и особенно введение радиуса вокруг сельского населенного пункта под общественные пастбища для населения и др.

На территории области потребность в пастбищных угодьях для выпаса скота населения имеется в 522 населенных пунктах (из 605 населенных пунктов) на площади 1,7 млн. га. Местными исполнительными органами районов, городов для решения вопроса нехватки пастбищных угодий принимаются все необходимые меры по изъятию земель для госнужд, включению прилегающих земельных участков из земель запаса в административные границы населенных пунктов; применению отгонного животноводства; заключению договоров об использовании пастбищ населением с учреждением лесного хозяйства; заключению меморандумов с сельхозтоваро-производителями о совместном использовании земель, - отметил Галымжан Абдыкаликов.

Далее спикер проинформировал и о другом немаловажном вопросе в сфере земельных отношений - отчуждении права аренды земель сельскохозяйственного назначения казахстанцам без выкупа у государства. Данный вопрос поднимался на заседаниях Комиссии, по итогам которого будет включен в проект нового Закона.

Акиматом области в пределах своей компетенции все предложения будут всесторонне рассмотрены и приняты соответствующие меры по их дальнейшему исполнению, -резюмировал заместитель акима Акмолинской области.