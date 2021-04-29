Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня

Министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев провел переговоры с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином и другими представителями, передает zakon.kz.

По данным АКИpress, в ходе переговоров обсуждены дальнейшие совместные действия сторон, направленные на урегулирование ситуации в приграничье двух стран.

Отмечается, что министры иностранных дел Кыргызстана и Таджикистана договорились о полном прекращении огня с 20:00 и отводе военных сил на места прежней дислокации.

Стороны отметили необходимость урегулирования конфликтной ситуации мирным путем посредством политико-дипломатических переговоров.

Казакбаев отметил, что кыргызская сторона не претендует на чужие территории и своей землей ни с кем делиться не намерена. Все пограничные и хозяйственные вопросы должны решаться за столом переговоров с участием высоких представителей в рамках правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской госграницы, сказал он.

Также он отметил важность укрепления доверия между двумя государствами, особенно в районе границы, принятию мер по обеспечению безопасности и стабильности в приграничных районах, пресечению любых действий, направленных на усиление напряженности среди местного населения.

Также стороны договорились в течение ближайших часов провести отдельную встречу руководителей правоохранительных и силовых структур с участием представителей органов местного самоуправления сторон, где будут обсуждены дальнейшие детали урегулирования ситуации.

В качестве дальнейших мер стороны согласились усилить совместную информационно-разъяснительную работу с населением на уровне местных самоуправлений (областной, районный и сельский уровень) двух стран с участием территориальных подразделений пограничных служб, организовать на уровне областных структур совместные группы правоохранительных органов для патрулирования и мониторинга обстановки в приграничье, а также поддерживать постоянную прямую связь между внешнеполитическими ведомствами и лично между министрами для оперативного решения имеющихся вопросов.

Казакбаев и Мухриддин призвали обе стороны не поддаваться провокациям отдельных деструктивных сил.