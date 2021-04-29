Оперштаб создан из-за конфликта на кыргызско-таджикской границе

Состоялось заседание оперативного штаба по регулированию ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе. Об этом сообщается на сайте правительства Кыргызстана, сообщает zakon.kz.

По поручению премьер-министра Кыргызской Республики Улукбека Марипова создан оперативный штаб по координации и отслеживанию ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе, - говорится в сообщении.

В ходе заседания штаба было отмечено, что правительством КР предпринимаются все меры по урегулированию и изучению сложившейся ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе.

Также сообщается, что состоялась незапланированная двусторонняя встреча премьер-министра Кыргызстана Улукбека Марипова с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой.

В ходе встречи главы правительств двух стран обсудили сложившуюся ситуацию на кыргызско-таджикской государственной границе. Стороны выразили полную готовность в скорейшем разрешении конфликтной ситуации на границе двух республик путем переговоров, - следует из сообщения.

Премьер-министры двух стран считают, что при решении приграничных вопросов применение силовых методов недопустимо и озвучили необходимость принятия срочных мер по недопущению дальнейшей эскалации конфликта.