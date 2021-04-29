Сказано - сделано: в Алматинской области открыт швейный цех для многодетных матерей

В феврале этого года на приеме акима Алматинской области представители общественного фонда "Asyl Analar" обратились с просьбой оказать помощь для приобретения оборудования для запуска швейного цеха, сообщает zakon.kz.

Данную инициативу поддержал глава региона Амандык Баталов и пообещал, что в ближайшем будущем откроется специальный швейный цех для трудоустройства многодетных и малообеспеченных матерей. Обещание не заставило себя долго ждать и сегодня состоялось его торжественное открытие.

В рамках исполнения поручения АО "РИР" СПК "Жетісу" для размещения швейного цеха было выбрано помещение с удобной локацией в городе. За счет средств СПК были произведены ремонтные работы с полным оснащением необходимого оборудования для полноценной работы швейного предприятия. Также СПК было закуплено и передано в финансовый лизинг 21 единица современного промышленного швейного оборудования производства мирового бренда "Jack". Цех будет работать в формате "ателье" и заниматься пошивом женской и мужской одежды, спецодежды, реставрацией и ремонтном изделий любой сложности. официальный представитель АО "РИР" СПК "Жетісу" Диас Бейсенбек

В цехе работой будут обеспечены более 20 многодетных матерей и женщин, с дальнейшим созданием более 30 рабочих мест. Предприятие направлено на повышение качества жизни социально уязвимых семей и укрепление их экономической самостоятельности.

Как стало известно, общественный фонд "Asyl Analar" был открыт в ноябре 2020 года с целью содействия в трудоустройстве многодетным матерям и малообеспеченным женщинам.

На сегодняшний день мы, благодаря спонсорской поддержке, оказываем помощь нуждающимся семьям в плане угля-дров, продуктов питания, одежды. Для наших многодетных мам нет ничего невозможного, все они очень талантливы. Поэтому мы подумали, сколько еще мы будем так жить, постоянно обращаясь за помощью. Посоветовавшись, мы решили начать с того, что каждая из нас умеет. В итоге мы пришли к выводу, что мы могли бы открыть швейный цех. Выражаю слова благодарности в первую очередь Президенту страны Касым-Жомарту Токаеву за то, что у нас в государстве оказывают поддержку многодетным семьям и матерям-одиночкам. А также Амандыку Габбасовичу, благодаря которому у 30 женщин будет работа. И, конечно же, СПК "Жетісу". Они нам предоставили оборудовали такое светлое, большое помещение. Низкий Вам поклон. председатель общественного фонда "Asyl Analar" Талшын Туктынова

Своими впечатлениями поделилась молодой специалист Айгерим Асанова.

В первую очередь я поздравляю общественный фонд "Asyl Analar" с открытием этого швейного цеха для многодетных мам. Я рада, что у меня появилась возможность здесь начать свой трудовой путь. Раньше я не работала, занималась воспитанием сыновей. У меня их четверо. Самому старшему 12 лет, а самому младшему исполнилось два года. Я мать-одиночка и мне необходимо иметь постоянный доход. Швейному мастерству я обучилась после окончания школы и теперь буду отрабатывать свои умения на практике, - говорит молодая многодетная мама.

Необходимо подчеркнуть, что сегодня швеи нового цеха приступили к шитью необходимых на данный момент медицинских масок и форм для сотрудников ТОО "Талдықорған көркейту". В планах открыть свой дизайнерский салон, в котором будут представлены вещи собственного пошива.