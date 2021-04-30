Космонавты из РФ собрались искать утечку на МКС с помощью супа

Космонавты из России собрались искать утечку воздуха в российском модуле "Звезда" Международной космической станции (МКС) с помощью сухого супа, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на переговоры экипажа станции с Землей.

Люк в промежуточную камеру закрыт, - сказал космонавт Петр Дубров специалисту подмосковного Центра управления полетами.

Перед закрытием люка космонавт рассыпал в протекающем отсеке сухой суп в качестве индикатора мест утечки воздуха и установил видеокамеру, которой предстоит зафиксировать районы скопления этих индикаторов.

Таким образом космонавты попытаются обнаружить трещины в корпусе "Звезды".