"Желтая" зона в Казахстане пополнилась еще одним регионом и городом 

30 апреля 2021, 09:59
Фото: pixabay.com

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 30 апреля, сообщает zakon.kz.

"Желтая" зона в Казахстане пополнилась еще одним регионом и городом. В нее вошли Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская области.

В "красной" зоне по-прежнему Нур-Султан, Алматы и Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская области.

В "зеленой" зоне Туркестанская, Костанайская и Северо-Казахстанская области.


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