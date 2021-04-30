"Открыто, прозрачно, доступно": В Алматинской области запустили единую базу очередников

В Алматинской области запустили единую базу очередников, для повышение информационной открытости и прозрачности. На днях очередники, узнав о передвижении своих очередей высказывали свои негодования. В свою очередь представители ЖКХ разъяснили всю ситуацию.

По данным ЖКХ города Талдыкорган в областном центре на учете состоят 14 567 человек. В связи с внедрением единой республиканской базы очередников Сервисный программный продукт и объединения некоторых категорий, теперь продвижение очереди будет идти быстрее.

Во исполнения поручения Главы государства Вице-министром информации и коммуникаций утверждено задание на проектирование сервисного программного продукта "Постановка на учет и очередность, а также принятие местными исполнительными органами решения о предоставлении жилища гражданам, нуждающимся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде". Сервисный программный продукт прошёл испытание на соответствие требованиям информационной безопасности. После проведения объединения всех 19 категории на 6 категории произошло изменение в номерах очередей, что вызывало справедливое возмущение со стороны населения, но хотим сказать, что это это база наоборот поспособствует, тому что получающих жилье будет больше. Также все будет открыто, прозрачно и точно. Любой желающий может следить за продвижением своей очереди, - сказал руководитель "ГУ Отдела жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган" Нурым Алиулы.

Также руководитель "ГУ Отдел жилищно- коммунального хозяйства города Талдыкорган" отметил, что в 2021 году построят более 200 тысяч квадратных метров жилья.

Напомним, в рамках единной базы проводится инвентаризация и определяются статусы очередников на получение жилья из государственного жилищного фонда по 6 категориям: ветераны ВОВ (Участники и Инвалиды ВОВ), дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, многодетные матери, "Алтын алқа", "Күміс алқа", "Мать-героиня", "Материнская слава" I и II степени, многодетные семьи, социально-узявимые слои населения, государственные служащие, работники бюджетных организаций, военнослужащие, граждане единственное жилище которых признано аварийным в порядке, установленном закон-вом РК.

В 2021 году вышеперечисленные категории были приведены в соответствии с действующим Законодательством, распределение очередников проходило в соответствии с датой постановки граждан на учет для получения жилья из государственного жилищного фонда и очередность ведется только в единой Республиканской базе очередников (СПП).

Отдел ЖКХ еженедельно направляет списки граждан отсутствующих в базе СПП и список граждан с отличиями в датах с приложением всех подтверждающих документов в Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В свою очередь Комитет в течении 30-40 дней восстанавливает расхождения в единую базу очередников через АО "Национальные информационные технологии".

В период с апреля 2020 года по февраль 2021 года исполнены 54 000 тысячи приказов, по итогам сняты 5 305 граждан.

Отметим,одним из функции электронной базы СПП является отправка смс-уведомлении на сотовые номера очередников, что было использовано при исполнении приказов по инвентаризации, то есть перед снятием очередника с очереди ему направляется смс-уведомление о обновлении документов для подтверждения статуса нуждающегося в жилье.

С мая месяца текущего года будет опубликован список граждан состоящих на очереди на официальном сайте акима города Талдыкорган. Также в случае ведения очередности через базу СПП, гражданин состоящий на учете в любое время сможет узнать и контролировать свою очередь на жилье через портал электронного правительства www.egov.kz. Программа не запрашивает сдачи документов на инвентаризацию, так как электронная база проводит инвентаризацию самостоятельно.

Справки о номере очередности будут выдаваться моментально с базы СПП, нет необходимости ждать подписания справок.