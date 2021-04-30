Поступление китайской вакцины ждут в Алматы

В Алматы должна поступить китайская вакцина Hayat-Vax, передает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе УОЗ Алматы, поставка 30 000 доз вакцины Hayat-Vax производства ОАЭ ожидается сегодня, 30 апреля. Поставляет СК "Фармация". Как только вакцина поступит на склад, представители УОЗ развезут ее по пунктам вакцинации.

Также в ведомстве сообщили, что ранее город получил очередную партию вакцины "Спутник V" - 57 895 доз. Когда будет поставка казахстанской вакцины QazVac, пока неизвестно.

Вакцина от коронавируса Hayat-Vax - разработана Пекинским институтом биологических продуктов и произведена в ОАЭ.

Ранее сообщалось, что АО "Самрук-Қазына" профинансировало закуп 1 млн доз этой вакцины. Вакцина предназначена в первую очередь для иммунизации коллектива холдинга, оставшееся количество направят для желающих.