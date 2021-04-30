Ольга Шишигина поддержала планы по строительству спортобъектов в Алматы

В этом году в Алматы станет больше современных спортивных объектов. Их планируют возвести преимущественно в Новом Алматы, чтобы инфраструктура для здорового образа жизни всегда была в шаговой доступности. Накануне в прямом эфире телеканала "Алматы" в ходе онлайн-презентации социальных объектов с участием акима города Бакытжана Сагинтаева были представлены проекты, которые поражают своими масштабами.

Развитие массового спорта - одна из приоритетных задач, поставленных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Только в Алматы на сегодня ведется масштабное строительство десятков спортивных объектов. Их большая часть возводится на окраинах города.

Сегодня задача не стоит, чтобы имиджевый большой дорогой объект построить. Это может быть необходимо для того, чтобы какие-то крупные соревнования проводить, а для того, чтобы горожане сегодня могли спортом заниматься в любое время, любимым видом спорта, каким он хочет. Для этого необходимо дать возможность, больше строить, - отметил аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Глава мегаполиса отметил, что за последние два года в городе построены десятки социальных объектов. Работа ведётся, исходя из реальных потребностей жителей. Самые грандиозные проекты еще впереди. До конца года в городе планируют построить шесть физкультурно-оздоровительных комплексов, преимущественно на окраинах. Один из них на сегодня возводится в микрорайоне Кулагер Жетысуского района. Юным алматинцам станут доступны различные спортивные игры, единоборства и водные виды спорта. Объект одновременно смогут посещать около 900 человек. Свое мнение по поводу важности строительства подобных объектов высказала олимпийская чемпионка Ольга Шишигина.

Нам нужно больше строить ФОК, где всевозможные единоборства и другие игровые виды спорта там присутствовали. То, что у нас много бассейнов - это правильно, это нужно, - подчеркнула Шишигина.

Местные жители с нетерпением ждут завершения строительства. О современной спортивной инфраструктуре в шаговой доступности здесь мечтают давно.

Да, нужны. В Кулагере очень много людей бывает. Футбольные, баскетбольные площадки не такие большие, старые, - поделился житель города Алишер Тасболат.

Это очень важно, не только детям, но и взрослые должны заниматься. Даже старики, как я, - указал житель города Владимир Гусев.

Спортплощадки особенно нужны подрастающему поколению. Нужно заниматься спортом, это же огромная польза для здоровья. Я сама занималась баскетболом, для меня - это хорошая новость, - сказала жительница города Альбина Беркимбай.

Все проекты удивляют масштабами - ведется строительство крупного теннисного центра на 14 кортов в Алатауском районе, где одновременно могут заниматься 430 человек. Это школа олимпийского резерва, где каждый элемент инфраструктуры сделан с расчетом на подготовку будущих чемпионов.

На сегодняшний день ведутся работы по устройству панелей на самой металлоконструкции. Ведется укладка, подводка внутренних инженерных сетей, стяжка полов, - сообщил главный специалист Управления комфортной городской среды Серик Галиев.

На территории, общей площадью свыше 4000 квадратных метров, разместятся четыре крытых корта с покрытием Green Set. Именно на таком акриловом покрытии выступают участники турнира Большого шлема Australian Open.