Доллар начал расти после трехдневного снижения

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 428,33 тенге, поднявшись на 0,53 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 426-429 тенге, евро – 518-521 тенге, рос. рубль - 5,65-5,80 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 30 апреля.

Июньские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 0,8%, составив $64,49 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне снизились на 0,65% — до $67,61 за баррель.