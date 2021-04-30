Сколько будут получать казахстанские врачи к 2023 году

Министр здравоохранения Алексей Цой отметил, что к 2023 году зарплаты медработников будут в 2,5 раза выше средней заработной платы в экономике, передает корреспондент zakon.kz.

С 1 января 2021 года 247 тыс. медицинским работникам увеличена зарплата, врачам на 30%, средним медицинским работникам на 20%. Таким образом, в 2023 году средняя заработная плата врачей составит порядка 561 тыс. тенге, средних медицинских работников - 210 тыс. тенге, - сообщил Алексей Цой на отчетной встрече перед населением.

Он отметил, что на сегодняшний день в здравоохранении трудятся 76 тыс. медицинских работников, 32 тыс. из них - профильные специалисты. В 2020 году из медицинских вузов выпустились еще 2 171 человек.

Cледует отметить, что молодые специалисты, прибывшие на работу в сельскую местность, будут обеспечены всеми мерами социальной поддержки. Так, по итогам 2020 года подъемные пособия выданы 836 специалистам, жильем обеспечены 235, иные меры социальной поддержки оказаны 73 врачам, - добавил глава Минздрава.

Для укомплектования медорганизаций квалифицированными специалистами Минздрав увеличивает количество грантов на подготовку медицинских работников.

Тамила Языкова, Нур-Султан