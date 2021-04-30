Казахстанцы переносят вакцинацию от коронавируса без серьезных последствий 

В Казахстане не было зафиксировано каких-либо опасных побочных эффектов для здоровья граждан после получения вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил на отчетной встрече с населением министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

В Казахстане не было зафиксировано каких-либо опасных побочных эффектов для здоровья граждан после получения вакцины от коронавирусной инфекции, - сказал Цой.

Но, по его словам, при этом у 0,4% граждан, получивших вакцину, было небольшое повышение температуры, покраснее, либо боль в месте получения вакцины.

Обычно такие проявления проходят через три дня после получения вакцины, - заверил министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан.