Звезда "Папиных дочек" и Илья Авербух ждут первенца

30 апреля 2021, 15:20
Фото: radiokp.ru

Российский фигурист Илья Авербух и актриса Лиза Арзамасова ждут ребенка, сообщает zakon.kz.

Об этом радостном событии хореограф сообщил на странице в Instagram.

Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали "разоблачать" бдительные наблюдатели. Всем хорошего дня, берегите друг друга! - отметил Авербух.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Илья Авербух (@averbukhofficial)

Галина Сергеевна из "Папиных дочек" вышла замуж за фигуриста в декабре 2020 года. Разница между супругами составляет более 20 лет.


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?