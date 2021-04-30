В Павлодарской области усилили карантинные меры

Постановление об ограничительных карантинных мероприятиях на территории Павлодарской области подписал главный санитарный врач региона, передает zakon.kz.

Так, вводится запрет, в том числе на открытых местностях зрелищных спортивных мероприятий, а также семейных, корпоративных, коллективных, торжественных (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.д.) с массовым скоплением людей, включая митинги, шествия и выставки.

Также запрещена деятельность:

Караоке, бильярдных и компьютерных клубов, кальянных, боулингов, букмекерских контор, за исключением тех. Кто работает по приложению «Ashyq».

Объектов культуры, театров, кинотеатров, концертных залов. Участвующих в проекте «Ashyq» при заполняемости не более 20%.

Детских развлекательных центров, детских оздоровительных лагерей.

Кроме того, запрещено проводить совещания и заседания в очном режиме.

Вместе с тем приостанавливается движение межобластных, внутриобластных, междугородних и т.д. автобусных, микроавтобусных пассажирских перевозок. За исключением Павлодар-Аксу, Павлодар-Кеменгер, Павлодар-Зангар.

Кроме того, запрещено работать детским дошкольным учреждениям, за исключением дежурных групп не более 15 человек.

Запрещено проводить продовольственные ярмарки выходного дня.

Полностью посмотреть постановление можно здесь.

Оно вступает в силу с 3 мая 2021 года.