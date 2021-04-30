ЕАЭС переходит к фазе постпандемического восстановления — Мамин

Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял участие в качестве председателя в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), на котором отметил необходимость формирования повестки постпандемического развития ЕАЭС, передает zakon.kz.

Наши страны постепенно переходят к фазе посткризисного восстановления. Последовательное наращивание темпов массовой вакцинации, реализуемое нашими странами, позволяет говорить о выходе ЕАЭС из текущего кризиса в краткосрочной перспективе. Аскар Мамин.

Глава Правительства отметил улучшение показателей взаимной торговли между странами Евразийского экономического союза, восстановление роста в производственной сфере и повышение деловой активности в секторе услуг, сообщает primeminister.kz.

В январе-феврале текущего года взаимная торговля ЕАЭС составила $9 млрд, что на 6,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Премьер-министр подчеркнул необходимость существенного ускорения темпов формирования общих производственных систем, промышленной кооперации, наращивания и концентрации перерабатывающего потенциала ЕАЭС.

Наши страны обладают как человеческим, так и ресурсным потенциалом включиться в усиливающуюся конкуренцию по формированию производств практически по всем стратегически важным видам продукции и услуг, включая батареи для электромобилей, редкоземельные металлы, «новые материалы», продукцию АПК с высокой добавленной стоимостью и т.д., — сказал А. Мамин.

Он отметил важность формирования дополнительных источников финансирования проектов промышленной кооперации, в т.ч. с участием государственных и квазигосударственных средств.

В качестве примера привел подписанное 28 апреля соглашение о соинвестировании между фондами прямых инвестиций Казахстана, России и Объединенных Арабских Эмиратов.

Премьер-министр РК призвал усилить работу по недопущению создания искусственных барьеров для взаимной торговли товарами и услугами, повышению эффективности процедур пересечения границ, обмена данными систем мониторинга и контроля.

Также отмечена важность продолжения работы по наращиванию качества и доступности инфраструктуры в рамках ЕАЭС.

Глава Правительства подчеркнул, что с учетом масштабного перераспределения международных транспортных потоков, вызванного в т.ч. ростом опасений по поводу надежности сложившихся маршрутов и неопределенности касательно транзитного потенциала отдельных регионов, у ЕАЭС есть возможность увеличить свою долю в международном рынке перевозок и включиться в ранее недоступные для него внешние производственные цепочки.

Указанная динамика уже находит отражение в наших транзитных показателях. В 2020 г., несмотря на пандемию, рост контейнерных перевозок по территории ЕАЭС по направлению Китай-Европа-Китай составил 64% (511,8 тыс. ДФЭ).За первые три месяца текущего года рост составил уже 133% (147 тыс. ДЭФ), — сказал А. Мамин.

В ходе заседания были утверждены основные направления промышленного сотрудничества до 2025 года. Документ направлен на стимулирование опережающего роста промышленного производства государств-членов ЕАЭС на основе потенциала общего рынка, повышение конкурентоспособности промышленных предприятий государств-членов ЕАЭС, продвижение экспорта совместно произведенных товаров на внешних рынках, переход на новый уровень технологического развития промышленного производства путем совместного стимулирования инноваций и цифровой трансформации промышленности.

Рассмотрены вопросы формирования интегрированной космической системы дистанционного зондирования Земли, дальнейшего устранения барьеров во взаимной торговле, порядок регулирования электронной торговли с третьими странами, защиты рынка сельскохозяйственной продукции ЕАЭС от распространения опасных вирусов растений и другие вопросы.

Евразийская экономическая комиссия и Правительство Узбекистана подписали меморандум о взаимодействии и План мероприятий по его реализации.